Atomic Heart får Annihilation Instinct-utvidelse i august

Mundfish har gitt oss noen av de nye områdene og fiendene som venter oss i Atomic Heart sin første utvidelse en stund, så nå er det på tide med en utblåsning.

Dette i form av en avsløringstrailer som forteller at Atomic Heart sin Annihilation Instinct-utvidelse lanseres 2. august. Den gir oss også et langt bedre innblikk i Mendeleev-komplekset og de omkringliggende sumpene, de kule fiendene, to nye våpen og til og med en evne som lar oss bremse tiden. nye fiender og ta dem ned ved hjelp av to nye kule våpen.