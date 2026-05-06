Aurélien Predal om tempoet i The Super Mario Galaxy Movie: "Når det er godt gjort, synes jeg det fungerer"

HQ

Det er klart for alle at animasjon på film og TV, som all annen kunst, utvikler seg over tid og tilpasser seg nye epoker, formater, stiler og, selvfølgelig, målgrupper. Dagens animasjon, som regel i 3D, har lite eller ingenting til felles med den 2D-animasjonen som eksisterte frem til midten av 1990-tallet, for ikke å snakke om den som eksisterte før dette tiåret. Det vi ser ut til å ha mer av nå enn da, og enn i noen annen epoke, er variasjon. Og en som ser ut til å se en fremtid for mediet som appellerer til alle typer seere, er kunstneren, produsenten og den visuelle utviklingskunstneren Aurélien Predal. Under Comicon Napoli 26 nylig var vi så heldige å ha ham med oss og fikk muligheten til å gjennomføre et intervju, som du kan se nedenfor.

HQ

Selv om vi diskuterte ulike aspekter, var et av de mest interessante for denne kunstneren - som har jobbet med topproduksjoner som Spider-Man: Across the Spider-Verse, Inside Out 2, Hotel Transylvania og Despicable Me - hvordan han oppfatter det nåværende tempoet i animerte produksjoner - som også er de filmene som for tiden håver inn mest penger på billettkontoret. Sammen med vår kollega David forklarte han sitt syn, med utgangspunkt i det siste eksemplet: The Super Mario Galaxy Movie.

Som vi sa i anmeldelsen etter å ha forlatt førpremieren, syntes vi at det halsbrekkende tempoet i oppfølgeren virket litt mye, men Predal hadde også en enkel setning for å forklare avgjørelsen (som Miyamoto også deler, tilsynelatende): "Når det er godt gjort, tror jeg det fungerer. Vi er ikke nødvendigvis målgruppen, du og jeg, for de animerte filmene. De som er rettet mot barn, tror jeg hjernen er raskere, så jeg tror det hjelper."

Men han erkjenner at han også føler seg litt for gammel for dagens modell, selv om han mener at det i dag finnes animasjon av alle slag. "Jeg elsker når det er begge deler. Så lenge det fortsatt finnes noen filmer som tar den tiden, som Lost My Body, denne typen film, tror jeg du trenger begge deler. Noen er veldig fartsfylte, og jeg tror det bare er rettet mot forskjellige målgrupper.

Personlig er jeg for mangfold."