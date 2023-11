Avatar: Frontiers of Pandora har en fotomodus

HQ

Etter noen forsinkelser kommer Avatar: Frontiers of Pandora endelig som en av de siste store utgivelsene i 2023 den 7. desember. Vi har en ny forhåndsvisning som du kan sjekke ut for å finne ut mer om det, og nå har spilldirektør Ditte Deenfeldt og assisterende spilldirektør Drew Rechner delt ytterligere informasjon i et Game Informer-intervju der de avslører at spillet har en fotomodus.

Tatt i betraktning at episke miljøer er en viktig del av Avatar-serien, og at Massive Entertainment er svært dyktige i grafikkavdelingen, vil vi si at dette er svært gode nyheter, og vi gleder oss til å se hva spillmiljøet vil levere. Duoen sier også at vi ikke skal forvente oss en New Game Plus, men vi antar at spillere likevel krysser fingrene for at det kommer på et senere tidspunkt.

Avatar: Frontiers of Pandora lanseres til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.