Avatar: The Last Airbender åpner med over 20 millioner visninger på Netflix

Uansett hva du synes om live-action-versjonen av Avatar: The Last Airbender, er det tydelig at den gjør det ganske bra når det gjelder seertall. Netflix slapp nylig seerstatistikken for uken som begynte 19. februar, og den viser at Avatar: The Last Airbender trakk 21,2 millioner seere.

Den siste nye Netflix-serien som gjorde det nesten like bra, var live-action-debuten av One Piece, som samlet imponerende 18,5 millioner seere. Avatar har tilsynelatende slått dette med en økning på 15 %.

Vi har ikke hørt noe om en sesong 2 ennå, men kan ikke forestille oss at Netflix vil forlate denne serien når den har gjort det så bra. Den er kanskje ikke like god som originalen, men den har blitt eksponert for et bredere publikum på grunn av Netflix og at serien er live-action. Se hva vi mener om serien her.

Fra statistikken kan vi også se at den mest populære ikke-engelske TV-serien var House of Ninjas, med 4,5 millioner visninger. De mest sette filmene var Mea Culpa i den engelske kategorien og The Abyss i den ikke-engelske.