Avatar: The Last Airbender vender tilbake til Netflix for sesong 2 i juni

Den første sesongen av live-action-filmatiseringen av Avatar: The Last Airbender kom på Netflix og viste seg å bli en så stor suksess at strømmetjenesten raskt ga grønt lys for ytterligere to sesonger, som vil være nok episoder til å fullføre historien. Men siden denne fornyelsen kom etter at den første sesongen ble sendt, har vi måttet vente ganske lenge på den andre runden med episoder, med over to år mellom disse to sesongene allerede.

Vi har visst en stund at sesong 2 skulle sendes i 2026, og nå er Netflix klare til å fortelle oss nøyaktig når de kommende episodene vil debutere på strømmeplattformen. Det er relativt snart, ettersom premieredatoen for Avatar: The Last Airbender's andre sesong er planlagt til juni.

Den eksakte datoen er 25. juni, og det er da Aang og gjengen kommer tilbake og fortsetter sin innsats for å slå tilbake mot Ildnasjonen og forene de andre nasjonene i deres kamp for å gjenvinne og beskytte landet. Når det gjelder hva denne neste sesongen vil pakke ut, forklarer synopsis følgende.

"Etter en bittersøt seier da de reddet den nordlige vannstammen fra den invaderende Ildnasjonen, omgrupperer Avatar Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) og Sokka (Ian Ousley) seg og legger ut på et oppdrag for å overbevise den unnvikende Jordkongen om å hjelpe dem i kampen mot den fryktinngytende Ildherren Ozai (Daniel Dae Kim).

"Reisen deres til den ugjennomtrengelige byen Ba Sing Se, jordkongens hjem, er forrædersk, men også fruktbar - Aang oppdager Toph (Miyako), en dristig ung mester i jordbøying, og overbeviser henne om å hjelpe ham med å legge jordbøying til sine evner i luftbøying og vannbøying."

En ny trailer har kommet for sesong 2, som du kan se nedenfor. Når det gjelder når sesong 3 vil debutere, har Netflix ennå ikke berørt dette emnet, men sesong 2 og 3 ble filmet back-to-back, og produksjonen av den siste sesongen er allerede avsluttet.

