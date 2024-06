Avowed avslørt å lanseres i november ved et uhell

HQ

I går ble vi behandlet med litt mer Avowed med tillatelse fra Xbox Games Showcase. Merkelig nok, selv om spillet er satt til å komme ut i år, fikk vi ikke en utgivelsesdato. Det samme gjaldt for Indiana Jones and the Great Circle.

Imidlertid ser det ut til at Obsidian kan ha glidd opp her. I et blogginnlegg sa spilldirektør Carrie Patel følgende: "De siste månedene hos Obsidian Entertainment har vært fartsfylte og spennende. Siden vi så deg på Xbox Developer Direct i januar i fjor, har vi vært opptatt med Avowed for å gjøre det klart for utgivelse 12. november. I dag er vi glade for å ha avslørt vår aller første historietrailer på Xbox Games Showcase 2024, og for å snakke mer med dere om det vi har delt."

I en ny versjon av innlegget er denne referansen til 12. november slettet. Så det ser ut til at Xbox ikke er helt klar til å avsløre denne datoen, hvis det til og med er den planlagte datoen for Avowed, kanskje planene har endret seg, spesielt med tanke på at Assassin's Creed Shadows lanseres i tidlig tilgang på den datoen også.