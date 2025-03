Avowed er nå bedre på Xbox

HQ

Selv om det kanskje var forventet, har Avowed vært en stor hit for Obsidian Entertainment og Microsoft, noe de begge har bekreftet. Vi ga det en veldig positiv anmeldelse og synes dette er velfortjent, og hvis du ikke har spilt eventyret før, har det aldri vært et bedre tidspunkt enn nå å begynne.

Obsidian kunngjør at spillet nå har blitt oppdatert til versjon 1.31 for både PC og Xbox Series S/X, og det er en hel rekke ting som har blitt fikset. Det inkluderer blant annet bedre ytelse i større byer i Balanced- og Beauty-grafikkmodusene, og selvfølgelig en hel haug med feilrettinger. Sjekk ut patch-listen nedenfor:

Funksjoner etterspurt av fellesskapet

Lagt til støtte for "høy kontrast" for flere UI-skjermer.

Lagt til Native Anti-Aliasing-alternativ for FSR.

Oppdrag





Oppdraget "Our Dreams Divide Us Still" vil nå avansere korrekt på slutten av kampen for berørte spillere. Dette inkluderer en retroaktiv løsning for spillere som laster inn en lagring som er gjort etter kamp.



Å snu Solace Keep vil ikke lenger mislykkes til Solace Keep i sjeldne tilfeller.



Rettelser og forbedringer i brukergrensesnittet





Varsler om oppnådd erfaring forblir ikke lenger synlige på ubestemt tid når alternativet Skjul HUD er slått på.



Oppdragsmarkører og gjenstander på kompasset vises nå som tiltenkt hvis spilleren har valgt alternativet "Lås kompasset til nord" i Innstillinger.



Statusikoner nær spillerens helselinje vil ikke lenger bli kuttet av hvis mange statuser er aktive samtidig.



Når du bytter oppskaleringsinnstillinger til TSR, brukes ikke lenger skjermprosentverdien unødvendig.



Innstillingen for å skjule XP-varsler fungerer nå som forventet.



Når du bruker oppdragssporing-alternativet for å ikke spore neste oppdrag, vil ikke lenger oppdragsfyrene peke på fullførte oppdragsmål når et oppdrag er fullført.



Feilrettinger





Løste et sjeldent tilfelle der fiender kunne forsvinne fra kartet.



Forbrukte gjenstander dukker ikke lenger opp igjen i spillerens lager under visse forhold.



Orlan-hår gjengis nå riktig på innstillinger med høyere kvalitet.



Pentiment-oppnåelsen krever ikke lenger at man fullfører et sideoppdrag i Emerald Stair som bare er tilgjengelig basert på visse beslutninger i hovedoppdraget.



Spilleren vil ikke lenger ende opp i en ødelagt tilstand som hindrer dem i å motta prestasjonen "Cooking by the Book".



Oppskriften for å lage Adra fra Adra Shards forsvinner ikke lenger når spilleren oppgraderer Scavenger-evnen.



Forbedringer i ytelse





Forbedret ytelse i modusene Skjønnhet og Balansert på Xbox i større byer.



Hvis du har hatt lyst til å prøve Avowed, er det inkludert i Game Pass, og du kan lese anmeldelsen vår her for å få et inntrykk av om det er et eventyr som faller i smak.