Avowed har fått dynamisk bakgrunnstema på Xbox

Mange spillere falt pladask for coveret til det kommende Obsidian Entertainment -utviklede rollespillet Avowed da det ble offentliggjort i forrige måned, og begynte å be Xbox-teamet om en dynamisk bakgrunn basert på bildet. Og det tok ikke lang tid før medlemmer fra Xbox-teamet sa at de ville få det til å skje.

Og ganske riktig. Nå kan du pimpe Xbox Series S/X-dashbordet ditt med en dynamisk bakgrunn basert på forsidebildet Avowed, og X-brukeren Idle Sloth viser hvordan det ser ut nedenfor.

Avowed byr på en massiv fantasy-saga og vil bli utgitt i 2024 på PC og Xbox Series S/X på en ennå ikke offentliggjort dato, og er allerede bekreftet for Game Pass. Historien sies å ha flere ulike avslutninger, og kampene er inspirert av Fatsharks actionhit Warhammer: Vermintide 2.