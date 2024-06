Avowed viser og forklarer mer av alt

HQ

Før Xbox Games Showcase startet på søndag, rapporterte vi at Microsoft ville lage dedikerte gjennomganger med en rekke av spillene som ble vist frem. Et av dem er som forventet Avowed, hvor det nå er en Deep Dive å se på med informasjon og en enorm mengde gameplay.

Blant annet får vi vite at det vil være mulig å spille Avowed i tredjeperson for de som ønsker det, der vi så langt kun har sett førsteperson. For de som er kjent med Obsidians andre rollespill (som The Outer Worlds) bør dette kanskje ikke komme som en overraskelse, men det er selvfølgelig hyggelig å få det bekreftet.

Det opplyses også at Avowed er nesten ferdig utviklet og at Obsidian for tiden mest optimaliserer det, så risikoen for forsinkelse virker liten. I tillegg er det en grundig oversikt over det svært fleksible kampsystemet, en presentasjon av de mange dialogmulighetene, en titt på spillets ferdighetstrær, det brede spekteret av valgmuligheter som tilbys, informasjon om hvordan utstyret rangeres og mye mer.

I utgangspunktet, hvis du vil vite mer om Obsidians rollespill, bør du definitivt sjekke det ut nedenfor, for dette ser ut til å være noe spesielt. Vi vet fortsatt ikke når det vil bli utgitt (selv om det ser ut til å være i november), men Avowed kommer i det minste til PC og Xbox Series S / X med Game Pass.