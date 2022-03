Back 4 Blood feirer 10 millioner spillere med utvidelse i april

HQ

Bare to uker etter lansering kunne Turtle Beach skryte av at Back 4 Blood hadde over seks millioner spillere, så det var ikke overraskende da utviklerne et par uker senere offentliggjorde noen spennende fremtidsplaner for spillet. Siden den gang har det virket som om den spirituelle oppfølgeren til Left 4 Dead 2 forsvant helt fra radaren, men det har ikke skadet spillertallene altfor mye.

Svenskene avslører nemlig at Back 4 Blood nå har passert over ti millioner spillere. Samtidig gir de oss en litt mer detaljert oversikt over hva som kommer fremover. Blant annet vet vi nå at den første store utvidelsen, Tunnels of Terror, blir tilgjengelig den 12. april. Som du ser i bildet under vil denne blant annet by på to nye Cleaners, tre nye Ridden-typer og ikke minst en ny samarbeidsmodus kalt Ridden Hives. Sistnevnte lar opp til fire spillere prøve å kjempe seg gjennom sju underjordiske områder fylt med disse nye fiendetypene i håp om å få belønninger som bare finnes i denne modusen. Bare en av spillerne må eie utvidelsen for at de andre skal spille, noe som er ganske hyggelig. Forhåpentligvis gjør dette spillet enda bedre og bringer nytt liv til det.