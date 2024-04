Baldur's Gate III er historiens første spill til å vinne bransjens fem GOTY-priser

HQ

Som mange forventet gikk BAFTA Games-seremonien i går kveld nok en gang i Larian Studios' favør, selv om det ikke var noen jordskredseier. Baldur's Gate III tok faktisk hjem prisen for årets spill under den britiske seremonien, sammen med tre andre priser av de ti det var nominert til.

Med denne nye utmerkelsen i skapernes hender kan Baldur's Gate 3 nå skryte av å være det eneste spillet i historien som har vunnet GOTY ved alle årets fem store prisutdelinger (BAFTA Games Awards 2024, The Game Awards 2023, The Golden Joystick Awards, D.I.C.E Awards og GDC Awards). Og selv om vi alltid vil drømme om flere eventyr med figurene er Larians RPG allerede et tidløst verk.

Og selv om det var mange andre utmerkelser på den 20. BAFTA Games Awards i går kveld er det verdt å nevne at Baldur's Gate III også tok hjem publikumsprisen, prisen for beste fortelling, beste lydspor og beste birolle, i dette tilfellet Andrew Wincott for rollen som Raphael.