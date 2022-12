Baldur's Gate III forlater Early Access og lanseres skikkelig i august

HQ

Siden Larian Studios ga oss en kort teasertrailer som avslørte at vi skulle få godt nytt om Baldur's Gate III på The Game Awards tidligere denne uken fikk mange forhåpninger om at de endelig skulle avsløre når spillet lanseres for fullt. Disse ble ikke helt innfridd, men godt nytt skal du likevel få.

Sammen med den nye traileren under forteller Larian Studios at Baldur's Gate III skal forlate Early Access og slippes skikkelig i form av 1.0-utgaven en gang i august. Bare for å få enda flere til å markere dette i kalenderen har vi også fått informasjon om den heftige Collector's Edition-utgaven som frister med en diorama-statue av kampen mellom Mindflayer og Drow, en 160 siders bok med konsepttegninger, et detaljert kart av tøy og mer du kan se i bildet under.