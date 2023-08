Baldur's Gate III har nesten en halv million samtidige spillere på Steam (oppdatert)

HQ

Oppdatering: Baldur's Gate III har i skrivende stund 525,601 spillere samtidig på Steam. Dette betyr at spillet har det 11. høyeste antall spillere samtidig i historien ved å slå giganter som Valheim, Call of Duty: Warzone og Fallout 4, men vi får se om det kan klare å komme blant topp 10 ved å gå forbi Apex Legends' 624,473 spillere.

Begeistringen for Baldur's Gate III har vært stor i årevis, ettersom Early Access-versjonen var utrolig lovende fra starten av og at Marko var langt fra den eneste som kalte Divinity: Original Sin II, Larian Studios' forrige spill, et mesterverk. Kombinert med at Baldur's Gate III bykset opp Steam-listene etter å ha vist en forbløffende mengde sexscener og romansealternativer (inkludert bjørn/druid-delen som ble bannlyst fra TikTok), så var det klart at spillets lansering på PC ville få mye oppmerksomhet. Det viser seg at mye er en underdrivelse.

Valves oversikt viser at Baldur's Gate III hadde 472,136 spillere samtidig på Steam for noen minutter siden. Det er veldig imponerende, men det er verdt å huske at det bare er torsdag og ikke engang kveld på den amerikanske vestkysten ennå, så jeg blir ikke overrasket om spillet har en topp på over en halv million samtidige spillere når jeg våkner i morgen. Senest i løpet av helgen.

Er du en av disse spillerne? I så fall, hva synes du så langt? Og for de som har glemt eller ikke visste det: Baldur's Gate III ble utsatt til september på PS5.