Baldur's Gate III kommer ikke til Game Pass

Da Larian Studios kunngjorde at Baldur's Gate III ville komme til Xbox Series i desember var det mange som trodde - eller i det minste drømte om - at det høyt anerkjente rollespillet ville bli lansert direkte på Game Pass. Vi vet nå at det ikke skjedde, men det har ikke hindret mange i å håpe at spillet snart blir en del av Microsofts elskede tjeneste. Det virker som om du ikke bør holde pusten.

Kat Bailey fra IGN hadde gleden av å snakke med Larian Studios-grunnleggeren Swen Vincke, og han sa følgende da han ble spurt om hvor mye Microsoft tilbød for å få Baldur's Gate III til Game Pass for en stund tilbake:

"Åh, vi har alltid sagt fra starten av at det ikke kommer til å være på Game Pass, det kommer ikke til å være på Game Pass. Dette er følsomme spørsmål. Kat. Vi jobber med å lage et spill som har en begynnelse, en midte og en slutt. Vi har laget et stort spill, så jeg synes det er en rimelig pris å betale for det, og jeg synes det er greit. Vi tar ikke betalt for mikrotransaksjoner i tillegg, så du får det du betaler for. På forhånd er det et stort og innholdsrikt spill. Så jeg synes det bør kunne eksistere som det er. Det er det som gjør det mulig for oss å fortsette å lage andre spill."

Så der har du det. Vincke og resten av Larian har ingen interesse av å bringe Baldur's Gate III til Game Pass, og dette er ikke et studio som er kjent for å lyve, så dette er mest sannsynlig ikke noe han holder tilbake på grunn av en taushetsavtale eller noe sånt.