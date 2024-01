Baldur's Gate III-problemet med tapte lagringsfiler på Xbox endelig løst

HQ

Baldur's Gate III og Xbox har vært en komplisert historie. Ikke bare ble Xbox-versjonen forsinket med flere måneder fordi utviklerne slet med Xbox Series S, men da spillet ble lansert i forrige måned hadde det en feil som gjorde at noen spillere mistet lagringsfilene sine.

I et spill som lett kan spilles i over 100 timer er dette svært skremmende, og utviklerne og Microsoft sa at de prøvde å finne ut hva som forårsaket dette. Og heldigvis har de endelig funnet problemet. Larian Studios sier på X at vi kan oppdatere konsollene våre "manuelt den 16. januar, eller vente en uke lenger på at oppdateringen rulles ut globalt".

Og dermed har Xbox-spillerne (og alle andre) ingen som helst unnskyldning for ikke å prøve årets spill fra 2023. Les anmeldelsen vår der vi forklarer hvorfor du virkelig må spille dette mesterverket.