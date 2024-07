Bandai Namco avduker oppstillingen de vil ta med seg til Gamescom 2024

HQ

Med litt over en måned igjen til Geoff Keighleys åpning av Gamescom 2024 på Opening Night Live, avslører mange av studioene og selskapene som vil delta på det store europeiske spillarrangementet i Köln, sitt utvalg av titler som både fagmedier og publikum vil kunne prøve ut på Koelnmesse-arenaen.

Bandai Namco har vært sist ute, og det ser ut til at den japanske utgiveren i år gjør et sterkt forsøk på å sette sitt preg på messen. For første gang i Europa, Dragon Ball: Sparking! Zero, kamptittelen arving til Budokai Tenkaichi-serien, som lanseres 11. oktober 2024 på PC, PS5 og Xbox X / S-serien.

Og for de som er ute etter andre opplevelser enn slåssing, er det også en flott meny. Little Nightmares 3 og Unknown 9: Awakening vil bli forhåndsvist der. Supermassive Games' co-op-eventyr (enten med en venn, eller med AI-en som følgesvenn) har ennå ingen utgivelsesdato i 2025, men det får vi kanskje svar på under ONL. Unknown 9: Awakening kommer før året er omme, og vil gi oss Haroonas fengslende reise gjennom en mystisk dimensjon som overlapper med vår egen.

Gode grunner til å besøke Gamescom i år, ikke sant?