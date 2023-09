Little Nightmares 3: Bandai Namcos lille, men likevel supermassive overraskelse på Gamescom

Det gikk rykter om en mulig tredje del av den millionselgende 2,5D-thrillerplattformserien Little Nightmares, noe som var mer enn forventet med tanke på den gode mottakelsen de to første spillene fra Tarsier Studios fikk i henholdsvis 2017 og 2021. Det er derfor ingen stor overraskelse at et tredje spill er på vei. Den mer sjokkerende vrien her kommer i form av prosjektets studio og tilnærming. Bandai Namco har ikke satt de opprinnelige svenske skaperne i spissen, men britiske Supermassive Games i deres sted. Og det er ikke lenger et solo-eventyr, men først og fremst en co-op-tittel.

Supermassive er selvsagt ikke nye i serien eller sjangeren. De portet faktisk LN2 til både den nåværende generasjonen og det ulykksalige Stadia på Enhanced Edition, og er åpenbart ganske godt kjent for sin filmatiske tilnærming til skrekkspill med Until Dawn eller antologien Dark Pictures. Så min første tanke var: Åh, det blir interessant som en ny vri både for franchisen og for et studio som tradisjonelt har fremstilt skrekk på en veldig annerledes måte.

Men fortvil ikke, fans av originalene, for dette vil fortsatt være et 2,5D-plattformspill fullt av spennende øyeblikk, skumle scenarier og nervepirrende jaktsekvenser. I tillegg til, naturligvis, enorme fiender som får deg til å føle deg enda mindre.

Avsløringstraileren viser flere miljøer og mekanikker, men spilldelen vi fikk se, var fokusert på et enkelt sanddekket område som allerede føltes ganske friskt sammenlignet med originalene. Sammen med forskjellen i omgivelsene var delen ment å vise frem de nye hovedpersonene i co-op-action.

Apropos førstnevnte, det støvete stedet var Necropolis, et nivå paret måtte flykte fra som et av marerittene sine, og en del av den overordnede Nowhere verdenen. Til å begynne med er det tomt og ørkenaktig midt i en sandstorm, men snart møter rollefigurene en enorm vegg som ligner på pyramidene. Og når de først har sneket seg inn, er det en blanding av en hjemsøkt sandlandsby og et urverksområde der flere vindmøller, tannhjul og mekanismer arbeider i harmoni. Med utviklernes egne ord: "en by med evig energi og sikker død (...) pleide å være bebodd av Dwellers, men er nå en spøkelsesby".

Når det gjelder selve karakterene, spiller vi som Low og Alone, barna som er fanget i Spiral, "a cluster of disturbing places", som i stor grad er dystopiske landområder bygget på forskrudde vrangforestillinger. De må samarbeide for å flykte "fra en større trussel som lurer i skyggene".

Low har på seg fuglemaske og blå kappe, og bruker buen sin til å skjære over tau eller skyte ned fiender. Alone har på seg pilothjelm og grønn jumpsuit, og bruker skiftenøkkelen sin til å bryte ned vegger... eller til å gjøre slutt på de flygende fiendene Low tidligere har tatt ned. Dette er bare et eksempel på de samarbeidshandlingene du forventer, inkludert å trykke på fliser, flytte kasser, trekke i planker, bruke zipliner, hoppe sammen på en luke eller holde noe mens den andre figuren utfører en annen handling.

Oppgavene virket enkle og greie i det som virket som et tidlig nivå, men hvor oppfinnsomme de blir etter hvert som historien skrider frem, vil helt sikkert definere kvaliteten på sluttproduktet, med tanke på hvor trendy co-op-eventyr har blitt i det siste.

Når det gjelder uhyggen, ser det ut til at den også får en annen smak. I dette området får vi motbydelige flyvende insekter, mumiefiserte statuer som kan knuses, og fremfor alt den konstante tilstedeværelsen av Monster Baby, et digert småbarn som truer paret fra bakgrunnen med sine enorme armer og det nysgjerrige synet av det lampedrevne høyre øyet. Dette utløste nye stealth- og scriptsekvenser i Catacombs, der de to måtte passe ekstra godt på ikke å bli oppdaget. Som en fin detalj brukte de i en av de siste delene gamle paraplyer som provisoriske sveveinnretninger og utnyttet luftstrømmene for å unngå skade.

Interessant nok endte demoen med at barna våknet opp i sengene sine, men ikke hjemme, men på et grusomt asyllignende sted der svart røyk omringet dem. Var det hele et ikke så lite mareritt likevel? Foregår dette i deres virkelige verden?

Som nevnt ovenfor vil gåtene med to spillere være avgjørende for hele opplevelsen, særlig når du tenker på at det ikke er obligatorisk å spille sammen, slik som i for eksempel It Takes Two, ettersom en AI-versjon av den andre spilleren vil følge deg hvis du velger å spille alene. Bortsett fra dette vil vi holde et øye med den foreløpig naturlig tidlige animasjonen, mens fysikk og belysning så bra ut allerede.

Jeg har nå også fått vite enda mer om spillet og intervjuet utviklerne på Gamescom, et intervju du finner i sin helhet nedenfor, så følg med på Gamereactor for mer informasjon om Little Nightmares 3, som slippes på PlayStation, Xbox, Nintendo Switch og PC en gang i 2024.