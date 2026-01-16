No Rest for the Wicked passerer 1 million solgte eksemplarer

HQ

Selv om det i utgangspunktet virket som om veien videre for Moon Studios' actiontittel No Rest for the Wicked kunne være en oppoverbakke og steinete vei, har Ori -utvikleren pløyd videre og klart å oppnå stor suksess med sin tittel under utvikling.

Etter å ha ankommet i Early Access-format for snart to år siden, har det nå blitt avslørt at spillet har passert én million solgte eksemplarer, til tross for at det fortsatt er "under utvikling" og kun er tilgjengelig på PC via Steam.

Dette tallet kan også bare være starten på hva som kommer til å komme for No Rest for the Wicked, ettersom neste uke kommer den etterlengtede samarbeidsoppdateringen kalt Together, noe som betyr at den kan føre til en tilstrømning av salg blant interesserte fans.

Utover dette vet vi fortsatt ikke når spillet vil forlate Early Access eller når det kan komme til konsoller, hvis det noen gang gjørdet ...