Battlefield 2042 bekreftet - Slippes med kun multiplayer i oktober

Allerede i 2019 begynte vi å høre om et nytt Battlefield, men da kun i form av at EA sa spillet ville komme i 2021. Siden den gang har vi hørt lang er spennende ting. Med rykter om både tidsperiode, områder vi skal få utforske, oppgraderinger av grafikk og gameplayet, en ny Battle Royal-modus og mer. Nå er det uansett tid for den skikkelige avdukingen.

DICE og EA har nå bekreftet at årets spill heter Battlefield 2042 og vil lanseres på både PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series den 22. oktober. Det som nok vil overraske mest for de som ikke følger spillverden tett er at spillet ikke vil ha en historiemodus denne gangen, men kun multiplayer. Samtidig avslører utviklerne at utgavene på PlayStation 5 og Xbox Series vil by på kamper med 128 spillere samtidig, mens de eldre konsollene kun vil ha 64 på mindre utgaver av de samme kartene. Derfor vil det ikke være mulig å spille på tvers av generasjonene heller.

Når det gjelder selve gameplayet har utviklerne valgt å gå for klasser vi kan tilpasse akkurat som vi vil, introduksjonen av ekstremvær som virkelig vil sette Levolution-teknologien på prøve og et par andre endringer du kan lese inntrykkene til Kieran av her. Spillets første gameplaytrailer kommer på søndag.