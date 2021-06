Battlefield 2042 - Førsteinntrykk

Etter mange måneders ventetid har EA etter langt om lenge avduket det neste kapittelet i Battlefield, og det kan se ut som om seriens fartstid på nestegenerasjonskonsollene sparkes i gang med et brak. Battlefield 2042 er et futuristisk skytespill som kommer til å hanke inn flere nykommere til serien, med sine kamper på 128 spillere og utskiftbare utstyrpakker. Vi fikk muligheten til å gjeste et eksklusivt før-lanserings event (virtuelt, skal vite) for å lære mer om det kommende spillet, hvor vi også fikk anledning til å snakke med spillets Associate Producer, Marie Granlund.

Battlefield 2042 tar et dristig steg bort fra sine forgjengere ved å ikke ha enspillerkampanje, og fokuserer fullt og helt på sin flerspillermodus. Dette er noe Call of Duty-serien gjorde med Black Ops 4, og selv Battlefield V hadde et begrenset fokus med sine tre tilgjengelige kampanjeoppdrag. Vi spurte Marie hvorfor det ble besluttet å velge bort kampanjemodusen i Battlefield 2042, og hun forteller følgende: «When we looked at our previous games, multiplayer has always been what we do best, it's also something we feel that our players identify what Battlefield is best at delivering.»

Det er kanskje ingen oppdrag for spilleren å skyte seg gjennom, men det betyr ikke at blodbadet står uten kontekst. Spillet, slik tittelen insinuerer, foregår i året 2042, hvor ting ikke står så veldig bra til, og mangel på mat, vann og strøm har resultert i den verste flyktningstrømmen menneskeheten har sett. Med verden i villrede har Russland og De Forente Stater tatt opp våpen mot hverandre, mens resten av verden tvinges til å velge side. Det høres i alle fall ut som spennende kampanjemateriale, men vi trenger ikke altfor mange unnskyldninger for å leke med fremtidsteknologi i et Battlefield-spill.

Likesom den bortvalgte kampanjen var det en annen detalj ved presentasjonen som fanget oppmerksomheten, og det var kampene med mulighet for 128 spillere på nestegenerasjonskonsoller. For å imøtekomme denne enorme spillermengden er nivåene nesten fire ganger større enn hva de tidligere spillene kunne skilte med, og det virker ikke å være i mangel på muligheter for kaotiske øyeblikk. Da vi spurte Marie om disse enorme nivåene, fortalte hun: «Personally, I feel that the scale of the map gives you different types of intensity depending on where you go. So if you want to get into the action you know which areas to go to and if you want a bit of a slower pace and want to be on your guard and step back a little bit, you can also do that. The new generation of Frostbite and also the large scale enables different kinds of player styles.»

Apropos nivåene, så kan disse romslige lekeplassene også fungere som dødsfeller i seg selv, ettersom naturkatastrofer som tornadoer og sandstormer kan forekomme i kampens hete. Tornadoer kan løfte spillere og kjøretøy og kaste dem i luften, og dermed må du være oppmerksom på omgivelsene dine til enhver tid. Marie nevnte også at disse naturkatastrofene forekommer ved tilfeldige intervall, og at man ikke kommer til å oppleve dem på hvert nivå, som tilskriver dem en viss uforutsigbarhet akkurat som i virkeligheten.

Nå spør du kanskje «hva med forrige generasjonskonsollene?» Der er ting imidlertid noe uklart, ettersom detaljer rundt cross-play har til gode å bli avslørt. Under presentasjonen ble det fortalt at forrige generasjons konsolleiere vil ha tilgang til de samme banene som de nyere konsollene, men at disse vil være mindre og begrenset til 64 spillere. Det kan da være rimelig å anta at de vil være begrenset eller ingen cross-play mellom konsollgenerasjonene, men EA sa at detaljer rundt dette vil komme frem senere.

Noen av disse endringene kan virke kontroversielle, men vi kan se for oss at flere fans vil bli fornøyde med endringene som er gjort til blant annet kjøretøyene. Ved bruk av en tablet kan du øyeblikkelig skaffe deg haik i stedet for å slentre gatelangs mellom oppdrag. Morsomt nok lærte vi at du til og med kan kalle ned et kjøretøy oppå andre spillere og drepe dem dersom de ikke er våkne. En annen endring er blitt gjort til hva slags roller spilleren kan påta seg. Hver spiller i et kjøretøy har nå en mer definert rolle, med et sete for artillerister, luftvern og speidere. Dette bør sørge for at ingen bare sitter og kjeder seg mellom oppdragene.

En velkommen endring vi kan se for oss fansen vil like er inkluderingen av spesialister. Disse kommer utstyrt med spesielle dingser, men de ligner ikke klasser fra tidligere spill, ettersom de muliggjør tilpasning av utstyrspakker. I tidligere Battlefield-spill var det bare fire spillbare klasser (Assault, Medic, Support og Recon,) hvor våpen og øvrig utstyr var rollespesifikt. Det skal visstnok være ti tilgjengelige spesialister ved lansering, hvorav vi vikk se fire av dem.

Utstyrspakkene er kanskje fullt fleksible, men hver spesialist har sin egen særegne evne. En av spesialistene vi fikk se ble kalt Webster Mackay, og var utstyrt med en gripeklo. Et perfekt redskap for å bestige bygninger og eliminere uoppmerksomme snikskyttere. En annen spesialist vi gleder oss til å spille er Maria Falck, en støttekarakter som kan brukes til å lege lagkamerater ved å skyte helende ammunisjon fra avstand.

Vi fikk også vite at Battlefield 2042 vil flytte serien over på en Battle Pass-modell, og at dette vil inkludere en gratis og en premiumbane. Ifølge EA-teamet, vil det første året inneholde fire sesonger, som kommer med fire Battle Bass, fire nye spesialister og flerfoldige nye lokaler. Alarmbjellene begynner kanskje å ringe nå, men vi ble forsikret om at passets premiumnivå bare vil inneholde kosmetiske gjenstander. Heldigvis kan vi anta at de nye nivåene og spesialistene vil være tilgjengelig som gratisinnhold, og at det ikke etter hvert blir et skille blant spillerbasen.

Det er flott å se at serien er på bedringens vei, etter den turbulente lanseringen som var Battlefield V. Battlefield 2042 virker å være det største spranget mellom serielanseringer vi har sett, med sine enorme 128-spillerskamper, fleksible utstyrpakninger og naturkatastrofer. Vi setter også veldig pris på de detaljfokuserte endringene, som kjøretøysforbedringer. Med det sagt, er det tydelig at fraværet av både enspillerkampanjen og cross-play mellom konsollgenerasjoner vil bli et sårt tema for gamle fans. Sjekk gjerne ut anmeldelsen vår når Battlefield 2042 lanseres til PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series den 22. oktober, 2021.