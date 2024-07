Battlefield 2042 skal fortsette å motta nye arrangementer og Vault Drops

HQ

Nylig kunngjorde EA og DICE at innholdssyklusen for Battlefield 2042 var på slutten, og at det ikke ville komme flere sesonger til skytteren. I hovedsak var det en bekreftelse på at utviklingen gikk over til den ennå ikke avslørte 2025-utgivelsen, som uten tvil er en prioritet.

Men bare fordi dette er tilfelle, betyr ikke det at det ikke vil være grunner til å fortsette å hoppe inn på Battlefield 2042. Faktisk vil det være nye hendelser og innholdsdråper som vil fortsette å krydre spillingen, om enn på mye mindre måter.

Vi blir fortalt at det vil være tilbakevendende sesongbegivenheter, og også nye også, for eksempel et Halloween-arrangement i oktober som vil legge til "nye måter å spille og tjene eksklusive belønninger". På toppen av dette vil Vault Drops ofte se kjøretøy fra Portal -modusen gjøre sin ankomst i All-Out Warfare -modusen, og dette vil bli ledsaget av livskvalitetsoppdateringer, ukentlige oppdrag og belønninger, og Friday Night Battlefield -opplevelser.

Så selv om det ikke vil være mye grunn til å gå tilbake til Battlefield 2042 hvis du ikke er en vanlig spiller, vil det fortsatt være noen få tilbud å holde øye med.