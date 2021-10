Battlefield 2042 skal straffe cheatere og drittsekker hardere

HQ

Multiplayeren i både Battlefield og Call of Duty er alltid ekstremt populær, men begge har likevel rykte på seg for å være fylt av cheatere og folk som enkelt sagt er drittsekker. Nå ønsker DICE og gjengen å fremheve at disse ikke skal bli like store problemer i Battlefield 2042.

Utviklerne har lagt ut en relativt langt melding hvor de går nærmere inn på hvordan Battlefield 2042 skal bli en langt mer positiv opplevelse for folk. Kort sagt er det fire grunnelementer som står i fokus:

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem: Gå sammen og spill oppdraget sammen. Utviklerne vil ikke tolerere spillere som på ødelegger for andre eller tar del i støtende oppførsel.

Gjør ting rettferdig: Rapporter spillere du ser bryter reglene.

Del passende innhold: Ike driv med skittent spill. Forsikre deg om at innhold du deler er passende for Battlefield-spillere.

Oppmuntre til hederlighet:Beskytt laget ditt. Gjør lovlige ting i Battlefield, og ikke ta del i eller oppmuntre til farlige eller ulovlige aktiviteter.

Slikt er selvsagt veldig lett å si, men hva gjør EA og kompani for å hjelpe med dette? For det første gjør de det langt lettere å beskytte oss selv i Battlefield 2042 ved å la oss blokkere spillere med enkle knappetrykk i selve spillet, ha filtere påskrudd fra første stund, gi oss mulighet til å mute bestemte personer eller all chat og ikke minst la oss rapportere folk direkte i spillet. Sistnevnte gjøres enkelt nok ved å velge spilleren du ønsker å rapportere. Da kommer blant annet alternativet "Report" opp. Etter å ha valgt dette får du opp ulike begrunnelser for rapporteringen (Abusive Text Chat, Abusive Voice Chat, Cheating/Exploiting, Gameplay Sabotage, Offensive Player Name eller Harassment). Velg din grunn og legg eventuell til tilleggsinformasjon før du bare sender rapporten. Du vil så få beskjed om at rapporten har blitt sendt, og deretter bli varslet via email en stund etter om vedkommende har blitt straffet eller ei.

I tillegg loves vi i kjent stil at anti-cheat-systemet EA bruker i blant annet Apex Legends og Star Wars: Squadrons (Easy-Anti Cheat (EAC)) vil brukes her også, noe selskapet selv sier har fungert ypperlig...Dette vil stadig forbedres og videreutvikles i lang tid etter lansering, så forhåpentligvis går det ikke bare en måned eller to før serverne er fylt med "unaturlig gode folk". Vi skal få en forsmak på dette når betaen starter neste uke, noe som skal gi en pekepinn på hvor godt det fungerer.

Har du troen på at det blir få cheatere og drittsekker i Battlefield 2042?