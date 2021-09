Battlefield 2042-betaen starter neste uke - Alt du må vite

HQ

Som følge av at Battlefield 2042 ble utsatt til november måtte selvsagt beta-planene endres litt også, men nå vet vi endelig når det blir mulig å prøve det etterlengtede spillet.

Battlefield 2042-betaen starter offisielt for alle på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series klokken 9 den 8. oktober, men forhåndsbestiller du spillet eller er EA Play-medlem får du tilgang allerede den 6. oktober. Selve beta-filen vil kunne lastes ned en gang den 5. oktober

Når det gjelder selve innholdet vil betaen la oss spille Conquest på Orbital-kartet som vises frem i spillets avdukingstrailer og i den heftige beta-traileren under, så her må du være forberedt på at ting endrer seg når raketten skal skytes opp eller en tornado herjer for fullt. Vi kan også velge mellom fire av spillets spesialist-klasser, noe som betyr at det skal være nok å velge blant uansett om du liker intense nærkamper eller skarpskyting.

Om alt går som planlagt vil betaen avsluttes klokken 9 den 10. oktober, men forhåpentligvis får vi en klassisk forlengelse.