Battlefield 2042-sjef slutter

HQ

Som jeg skrev i går da DICE offentliggjorde planene de har for oppdateringer til Battlefield 2042 resten av året har ikke akkurat spillet hatt en ekstremt god lansering, så kveldens avsløring vil nok kaste ved på bålet selv om den tydeligvis ikke har stort med skuffelsen å gjøre.

Tom Henderson fra Video Games Chronicle forteller at Fawzi Mesmar, som bare har vært "Head of Design" hos DICE i to år, forlater det svenske selskapet på fredag. E-mailen Henderson har sett bemerker at dette ble planlagt lenge før lanseringen, så her snakker vi i alle fall ikke om en oppsigelse på grunn av Battlefield 2042 sin skuffende start. Særlig siden Mesmar hevder å ha fått et tilbud hos et annet selskap han rett og slett ikke kunne takke nei til. Hva det er snakk om får vi ikke vite, så vi får se om den tidligere King-lederen vender tilbake til mobilfokuserte spill eller noe annet.