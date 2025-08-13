Battlefield 6 beta forårsaker enorm økning i EA-aksjen

HQ

Battlefield 6 betaen viser seg å være en hit i mer enn bare å trekke inn hundretusener av spillere. Etter spillets første betahelg steg EA-aksjekursene til rekordhøye nivåer som følge av at et av spillets største skytespill var tilbake.

I henhold til MP1st steg EAs aksjer med 4.7%, noe som er aksjens største økning siden 30. juli og presset prisen opp til $ 176.11 per aksje. EAs samlede aksje har steget 32% de siste seks månedene, og aksjen handles opp 20%.

Battlefield 6 beta så en topp på 500,000 500,000 samtidige spillere på Steam i løpet av sin første helg. Tatt i betraktning bruken av andre plattformer, er det totale spillerantallet sannsynligvis mye, mye høyere. Den andre helgen starter torsdag 14. august, og da får vi se hvor mye hype som gjenstår etter en enestående første helg.

Battlefield 6 lanseres 10. oktober for PC, Xbox Series X/S og PS5.