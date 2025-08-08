Battlefield 6 er allerede et av de mest spilte spillene på Steam gjennom tidene

HQ

Å si at interessen for Battlefield 6 er stor, er en underdrivelse. Etter flere år med middels til skuffende utgivelser, ser det kommende spillet ut til å ha fått serien tilbake på rett spor, og de siste spillerdataene underbygger dette.

Etter de massive køene som plaget Early Access-delen av den åpne betaversjonen i går (som vil fortsette i dag før massene slippes inn 9. og 10. august), vet vi nå hvor mange som spilte Battlefield 6 på Steam på et øyeblikk.

Etter en dag med action ble det satt en samtidig spillertopp på 334 549 spillere på Steam, i henhold til SteamDB, som for alle som lurer på, er nok til å se det nå 38. i Steam-samtidige spillerlister gjennom tidene.

For referanse betyr dette at flere mennesker har spilt denne betaen på ett øyeblikk enn Starfield, Split Fiction, Kingdom Come: Deliverance II, The Finals, The First Descendant, Rust, Ark: Survival Evolved, Warhammer 40,000: Space Marine II, Halo Infinite, Destiny 2, Elden Ring: Nightreign, og mer, noensinne har oppnådd på ett tidspunkt.

Visst, dette er bare en beta, og vi må se hvordan dette oversettes til spillere som faktisk får tak i spillet ved lanseringen i oktober, og hvordan spilleroppbevaring legger til det i månedene som følger debuten, men det er en jævla god start og et veldig godt tegn på at EA og Battlefield Studios har en vinner på hendene senere i år.