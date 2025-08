Battlefield 6 kommer ikke til Nintendo Switch 2

HQ

I motsetning til Call of Duty ser det ut til at Battlefield ikke vil forplikte seg til Nintendo Switch 2. I det minste ikke i sin umiddelbare fremtid, ettersom det nylig har blitt bekreftet at Battlefield 6 ikke har noen nåværende planer om å gå til Switch 2.

I en samtale med Eurogamer sa Battlefield 6 -ledelsen Vince Zampella at EA "ikke for øyeblikket" har planer om at spillet skal slippes på en annen plattform i tillegg til PC, PS5 og Xbox. Zampella bemerket at disse plattformene representerte hvor kjernepublikummet til Battlefield var.

Battlefield 6 Zampella ønsker å bringe serien tilbake til sin storhetstid. Nylig hadde vi sjansen til å sette oss ned og få hands-on gameplay med spillet, og du kan sjekke ut tankene våre her. Hvis du vil prøve det selv, er det en åpen beta som begynner den 9. august, og den andre den 14. august.

Battlefield 6 lanseres 10. oktober for Xbox Series X/S, PS5 og PC.