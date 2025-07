Battlefield 6: Vi har spilt det

HQ

Jeg har vært en av-og-til-spiller av Battlefield -serien av spill helt siden de første par delene. Jeg husker godt at jeg spilte Strike på Karkand på Battlefield 2 i timevis etter skoletid, og likte kombinasjonen av infanteri- og kjøretøykamp som er karakteristisk for serien. Derfor gledet jeg meg til å reise til Los Angeles, der jeg befinner meg akkurat nå, for å delta på Battlefield 6 Multiplayer Reveal. Her har jeg fått spille Battlefield 6s flerspillerdel i et par timer, og jeg må si at jeg likte spillet mer enn jeg hadde forventet, av grunner jeg ikke hadde forventet på forhånd.

Med Battlefield 6 ser utviklerne tilbake på alle tidligere Battlefield -spill, men spesielt på Battlefield 3 og 4, med sikte på å skape det beste (moderne tema) Battlefield hittil. Bakgrunnen for Battlefield 6 er en verden i nær fremtid som er i ferd med å falle fra hverandre, med nasjoner som går løs på hverandre i en global krig. Denne globale krigen setter NATO opp mot en leiesoldathær kalt Pax Armata som er "sofistikert og ikke redd for konsekvenser". Som utviklerne uttrykte det på arrangementet, er det "en verden som er fylt med kaos" der nasjoner "kjemper for å etablere en ny global orden for enhver pris". Ved lansering vil det være rundt ni flerspillerkart på steder som Kairo, Brooklyn, Tadsjikistan, Gibraltar, og også med tilbakekomsten av Operation Firestorm -kartet. Det vil også være en enspillerkampanje, og utviklerne uttalte "we'll get there" da de diskuterte ryktene om en Battle Royale-modus. Vi må vente på mer informasjon om disse modusene.

Sentralt i en ny og forbedret spillopplevelse i Battlefield 6 er det utviklerne kaller Kinesthetic Combat. Kampene har blitt bygget om fra grunnen av, forklarte utviklerpanelet under arrangementet. Det henspiller på et kampsystem som henvender seg til veteranspillere som ønsker et høyt ferdighetstak, samtidig som spillet er åpent for gjennomsnittsspillere. Å finne den rette balansen mellom våpenegenskaper, eksplosjoner og soldatbevegelser er avgjørende for systemet. Battlefield Labs Et lukket betaprogram for Battlefield er til stor hjelp under utviklingen for å samle inn data om dette og annen ytelse.

Etter introduksjonen var det på tide å starte opp Battlefield 6 for å prøve det selv. Min første kamp brakte meg til et fjellkart i Tadsjikistan kalt Liberation Peak, der jeg spilte en runde på Conquest. I denne spillmodusen med både infanteri og kjøretøy er målet å erobre faste strategiske posisjoner på kartet. Det som umiddelbart imponerte meg mye, var kombinasjonen av utmerkede og svært oppslukende lyder og ryddig våpenhåndtering. Siden det var noen fiendtlige panservåpen på vei mot lagets posisjon, valgte jeg Engineer -klassen, som kan utstyres med en RPG. Å avfyre RPG-en ga meg en så tilfredsstillende følelse, på grunn av kombinasjonen av en skarp metall-lignende avfyringslyd, dype eksplosjoner og flotte animasjoner, i tillegg til utmerket håndtering av våpenet. På samme måte ga det å skyte med et av hovedvåpnene meg en følelse av realisme og tyngdekraft som jeg ikke kan huske å ha opplevd i Battlefield 2042.

Under intervjuet med Christian Grass, Executive Producer, og Thomas Andersson, Creative Director, forklarte de at de også har lagt mye arbeid i lydene. "Det handler om å ha den rette lyden til rett tid" forklarte de. "Vi drar ut i ørkenen her i California, henter mye maskinvare, inkludert stor maskinvare, og de spiller inn mange lyder, med mange, mange mikrofoner i nærheten. I noen tilfeller til og med hundrevis av meter unna, slik at du kan fange opp romklangen av en kule som blir avfyrt." For meg føles våpenhåndteringen og den hørbare og synlige tilbakemeldingen som en stor forbedring i forhold til Battlefield 2042, noe som bidrar til innlevelsen mens man spiller.

Samtidig som jeg nøt lydene, ble jeg også sugd inn i spillet og kampene om målene. På den kraftige PC-en jeg brukte, så spillet også utrolig bra ut, og det var et steg opp fra Battlefield 2042. Det er detaljerte lyseffekter, bygninger med mange små detaljer og realistisk terreng overalt. Både spillere og kjøretøy beveger seg realistisk rundt på kartet, med bare en og annen overdrevet ragdoll-effekt i ny og ne, når spillere blir sprengt i en eksplosjon. Alt i alt liker jeg virkelig det visuelle i Battlefield 6, og jeg er nysgjerrig på hvordan det kommer til å se ut på konsollene.

Tilbake til kampen på fjelltoppene: Jeg prøvde å fly helikopter et par ganger, men klarte så vidt å treffe en fiende eller to før jeg ble skutt ned, eller krasjet selv... Spesielt de flygende kjøretøyene er fortsatt vanskelige å mestre. I Battlefield 6 vil det være måter å hjelpe nye spillere med dette på. Som Grass og Andersson også forklarte under intervjuet mitt med dem, "du må være veldig god på kjøretøyene, noen tør ikke sette seg inn i kjøretøyene", men i Battlefield 6, "vil vi gjøre deg litt mer komfortabel med å tilby kontrollerløsninger for å få deg til å bli litt mer effektiv med kjøretøyene fra første stund." Jeg la ikke merke til noe som hjalp meg på PC-en jeg spilte på arrangementet, men det ville være nyttig for mindre dyktige spillere.

Når det gjelder de forskjellige klassene i spillet, er disse de samme som i andre Battlefield -spill: Assault, Support, Engineer, og Recon. Hver klasse vil kunne velge hvilken som helst type våpen, noe som betyr at Recon ikke nødvendigvis er bundet til å bruke snikskytterrifler, for eksempel. Lukkede våpen var en funksjon som spillerne i betaversjonen til en viss grad etterspurte, men dette vil bli lagt til som et alternativ, som kan sammenlignes med en hardcore-modus, forklarte utviklerne under spørsmål og svar-økten. Klasseinnlevelse er ment å komme fra de klassespesifikke gadgetene og ikke våpen. Ikke alle våpnene var tilgjengelige under forhåndsvisningen, men jeg kunne leke meg med noen våpenkombinasjoner. Mot slutten av økten fant jeg ut at SMG-ene er spesielt gode for Assault -klassen når man for eksempel kjemper på korte og mellomlange avstander.

Mens det fjellrike Liberation Peak -kartet bød på mange åpne områder og langdistansekamper, tok min neste Conquest -kamp meg til Siege of Cairo. Dette kartet er mye mer fokusert på nærkamp, med trange gater og kontrollpunkter som er tilgjengelige gjennom flere smug. Jeg synes det var et godt designet kart, med mange forskjellige kampsteder, fra trange gater til åpne smug der du er sårbar for snikskyttere. Her gikk jeg over fra å spille mest Engineer til å spille klassene Recon og Assault. Jeg lærte at Assault -klassen kommer med en hagle som er utrolig dødelig på nært hold. Men jeg endte opp med å trives best som Recon, der jeg hjalp laget mitt med å oppdage fiender ved hjelp av gadgetene mine, tilbød gytepunkter for troppen min og holdt meg på avstand fra de mest opphetede kampene.

Under den første presentasjonen ble det lagt stor vekt på eksplosjoner og ødeleggbare miljøer i Battlefield 6. Mens jeg spilte, la jeg merke til at denne vektleggingen ikke er på langt nær like uttalt i spillet. I de mer åpne kartene kan du ødelegge små hus fullstendig, men i de nærkampfokuserte kartene som Siege of Cairo forble mange bygninger uforgjengelige, sannsynligvis for å opprettholde en viss grad av struktur på kartet. Personlig synes jeg graden av ødeleggelse var bra, men jeg hørte andre på arrangementet uttrykke en viss skuffelse over at ikke alle bygninger kunne sprenges i lufta. På steder der bygninger faller ned, bidrar det til kaoset rundt deg. Jeg brukte også granatkasteren og RPG-en min mange ganger for å tvinge fiender ut av skytestillinger i vinduer. Noob-tubing med granatkasteren eller spamming av RPG-raketter fører imidlertid ikke til mange drap, med bare ett direkte treff med RPG-en som gir meg et one-shot kill så langt. En god balanse etter min mening.

Etter Conquest prøvde jeg også kartene Liberation Peak og Siege of Cairo i spillmodusen Breakthrough. For meg er dette den beste spillmodusen i Battlefield, ettersom den stiller et forsvarende lag mot et lag med angripere som må erobre to punkter på kartet før respawn-billettene deres går tom, med kartet som skifter plassering etter hver erobring. Nok en gang likte jeg å spille de forskjellige klassene og levde meg inn i kampene som utspilte seg. For meg fanger Battlefield 6 følelsen av tidligere spill som Battlefield 3 godt. Jeg la ikke merke til noen problemer med etterslep, noe som kan forklares med det kontrollerte miljøet, men det bør også være mindre av et problem som i Battlefield 2042 ettersom Battlefield 6 vil være begrenset til 64-spillerkamper.

Jeg fikk også oppleve noen av de nye tilleggene til Battlefield 6. Det er nå mulig å dra en nedkjempet lagkamerat mens du gjenoppliver dem, noe som betyr at du raskt kan trekke dem til et tryggere sted. Det hjalp meg ved flere anledninger da jeg ble gjenopplivet, men det er fortsatt viktig å være bevisst på slagmarken. Her viser noe av detaljfokuset i Battlefield seg. Som Andersson fortalte under intervjuet: "Et av de øyeblikkene jeg husker ble en fantastisk [funksjon under utviklingen]", er at de "la til blodspor, noe som gir spillerne faktisk god tilbakemelding om hvor noen drar en kropp for å gjenopplive. Det er oppmerksomheten på detaljer, det handler ikke bare om å se kult ut, men om å gi spillerne den tilbakemeldingen de trenger."

Mine største bekymringer for spillet så langt handler om noen bugs jeg la merke til, da det var noen tilbakevendende problemer i denne tidlige versjonen. Noen ganger falt kameraet ned under kartets overflate etter at jeg døde, ofte når jeg satt i et kjøretøy. Til slutt observerte jeg også noen tilbakevendende grafiske feil, med andre spillere som hadde noen rare linjer som kom ut av karakterene sine. Bortsett fra det var det egentlig ikke noe som satte meg av. Jeg så en bevæpnet drone under en av introduksjonsvideoene, og jeg lurer på hvordan de vil balansere et så potent våpen, men dette var ikke en del av spillet på dette stadiet ennå.

For å runde av inntrykkene mine, hadde jeg det bra i løpet av de første timene mine i Battlefield 6. Conquest og Breakthrough -kampene trakk meg helt inn i spillet, og jeg hadde noen intense Squad Deathmatch -kamper på et kart i Brooklyn og Gibraltar mot slutten av økten min. Med både oppgradert grafikk og svært oppslukende lyd, gleder jeg meg til å se mer av Battlefield 6 i løpet av de kommende månedene, med en forventet utgivelsesdato 10. oktober 2025. Før det blir det noen åpne beta-helger. Basert på mine inntrykk, og hvis du er en fan av online skytespill, bør du prøve Battlefield 6 den 9.-10. august eller 14.-17. august, når det er åpent for alle å teste.