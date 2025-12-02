Battlefield Labs blir brakt tilbake online i dag

HQ

Nå som Battlefield 6 har vært i naturen i nesten et par måneder, kan du kanskje tro at det ikke lenger er behov for det samfunnsledede Battlefield Labs -initiativet, men det ville være feil. Spillet har en omfattende live-tjenesteplan foran seg, og derfor blir initiativet reaktivert i dag for å sikre at Battlefield Studios leverer det fansen forventer av prosjektet.

Som bekreftet i et innlegg på sosiale medier, Battlefield Studios avslører at Battlefield Labs kommer tilbake for å hjelpe dem "levere den største og mest spennende Battlefield live-tjenesten i franchisehistorien."

De neste øktene vil se på noen av endringene og tilleggene som er planlagt for spillet i 9. desember-oppdateringen neste uke, den siste fasen av sesong 1-tilleggene i 2025. Dette vil omfatte forbedrede lydfotspor, nettverks- og treffregistreringsforbedringer og bredere justeringer over hele spillet også.

Utover dette bemerkes det at Battlefield Labs vil ha planlagte spilløkter og hurtigvarslingsøkter også, alt som en del av et forsøk på å få "rask innsikt i fokuserte spillendringer som drar nytte av umiddelbar tilbakemelding fra samfunnet."

Vi blir også fortalt at initiativet i fremtiden vil bli brukt til å bedre spotlight "et bredere spekter av tidlige konsepter og eksperimentelle scenarier som drar nytte av ekte spillerinnsikt." Dette kan være nye kart og opplevelser, nye moduser og regelsett, prototypemekanikk og systemer, miljøendringer, fremtidige sesongmessige beats og stabilitets- og ytelsesforbedringer.

I hovedsak ønsker Battlefield Studios nok en gang fellesskapets hjelp til å gjøre Battlefield 6 så bra som det kan bli.