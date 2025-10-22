Battlefield 6: Inntrykk av sesong 1 - Blackwell Fields og Eastwood øker kaoset

HQ

Å forhåndsvise en første sesong av et flerspillerspill er alltid litt av en kompleks situasjon, ettersom det aktuelle spillet vanligvis bare har kommet ut med en dedikert anmeldelse som innkapsler den bredere helheten som følger med det. Du trenger ikke oss til å fortelle deg hvilke deler av spillet som er bra eller dårlig lenger, da vi allerede har gjort det, og du har sannsynligvis opplevd spillet for deg selv også. Til syvende og sist sitter vi igjen med bare å fokusere på hva som faktisk er nytt og blir lagt til, og det er nettopp denne vanskelige situasjonen vi befinner oss i for Battlefield 6.

Hvis du ikke har lest min glødende anmeldelse av spillet ennå, ber jeg deg om å gjøre det først, da det setter presedens for det som kommer. Hvis du heller vil ha et sammendrag, la meg bare holde ting kort og si at Battlefield Studios gjorde en ganske utmerket jobb med dette spillet, noe det nå har den enorme oppgaven å bygge videre på med meningsfull støtte etter lanseringen.

Den første sesongen begynner denne innsatsen 28. oktober, når den første batchen av den tredelte sesongen ankommer. Denne første runden er kjent som Rogue Ops, og den vil bli fulgt av California Resistance den 18. november og alt før Winter Offensive den 9. desember. Sistnevnte kapittel er ikke akkurat mye å skrive hjem om, da det ganske enkelt legger til en sesongmessig og frostig variant av Empire State -kartet pluss en ny sesongmodus kalt Ice Lock også. Men de to første rundene av sesongen gir noen ganske store tillegg, som jeg allerede har hatt luksusen til å oppleve.

Rogue Ops' Blackwell Fields er et rent kjøretøykaos

Høydepunktet i sesongens første runde er det nye kartet Blackwell Fields. Dette er i beste fall et mellomstort kart, den typen kart som du ganske enkelt kan krysse rundt til fots på Conquest uten å føle at du løper milevis uten pause. Det ligger på et oljefelt med sand, og det er et ganske flatt og øde landskap som er ødelagt og svidd av brann. Ettersom punktene ligger relativt tett, er handlingen ganske intens og fartsfylt, til stor forskjell fra for eksempel Mirak Valley eller Operation Firestorm. Og det blir bare enda mer intenst av at det er altfor mange kjøretøy. Det finnes jagerfly og helikoptre, stridsvogner og luftvernmaskiner, lastebiler og buggyer, og til og med den nye Traverser Mark 2, som egentlig er en mellomting mellom en lastebil og en stridsvogn.

Hvis du liker at Battlefield -opplevelsen din skal være så kvelende og høylytt som menneskelig mulig, så vil Blackwell Fields være det ideelle kartet for deg. Det er virkelig et kaotisk og spennende kart der det aldri føles som om handlingen tar en pustepause, og for Conquest fans er det uten tvil et enormt spennende premiss.



California Resistance's Eastwood har ditt nye favorittkjøretøy

Jeg kan fortelle deg om Eastwood og fokusere på Hollywood Hills og de ekstravagante herskapshusene du kan sprenge i fillebiter. Jeg kan kommentere hvordan det er å skyte ned fiender på tennisbaner og golfbaner, og hvor rart det er å gjemme seg i svømmebassenger for å unngå stridsvogner og andre dundrende kjøretøy. Alt dette er elementer som gjør Eastwood morsomt, men det er også litt akkurat det man forventer av et Battlefield -kart. Det som skiller dette kartet fra resten, er nemlig de helt hysterisk morsomme golfbilene. Jepp, favorittkjøretøyet ditt Battlefield er tilbake etter å ha vært her sist for nesten to tiår siden.

Det er mye å sette pris på med strukturen på dette kartet, og hvordan det selv for Conquest oppmuntrer til action med støvlene på bakken med et mer begrenset fokus på overveldende kjøretøy, men golfbilene er showets stjerner. Det er noe med å suse rundt på kartet i en vogn drevet av et enkelt bilbatteri, og det er noe nesten euforisk over å pløye inn i en fiende og få ditt livs mest tilfredsstillende roadkill. Det er dette som gjør Eastwood så morsomt, det store potensialet for Battlefield krumspring som kanskje ikke er like mye i fokus i de andre kartene.



Det er en rekke andre nye elementer i Season 1, det være seg nye våpen og til og med spillmodusen Strikepoint, som er en morsom variant av 4v4-action i nærkamp, men i det store bildet av Battlefield 6 er det ingen tvil om at Blackwell Fields og Eastwood er de store stjernene i showet. Og fra det jeg har opplevd av dem så langt, er de begge utmerkede og verdifulle tillegg til det bredere spillet. For en dypere smak av hva som kommer, ikke gå glipp av vår dedikerte gameplay for hvert kart ovenfor.