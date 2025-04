Battlefield Labs representerer ikke det endelige produktet

HQ

Siden spilltestene har begynt å finne sted i Battlefield Labs, har det kommet rapporter til venstre og høyre om det nye Battlefield-spillet, som peker på forskjellige funksjoner i det. EA vil imidlertid minne oss alle om at selv om disse rapportene kan være overbevisende, er Battlefield Labs først og fremst et sted for eksperimentering.

Et laboratorium ... for eksperimenter? Det kan det ikke være! I all alvor ser det ut til at disse rapportene har fått geiten til den globale community manager Totalfps, som startet en heftig kommentar på Reddit (via Eurogamer) med å si "ok, nok."

"Jeg vil minne alle på at ting som foregår i Battlefield Labs kanskje eller kanskje ikke kommer seg til den endelige målstreken," sa de. "Dette er det beste med dette programmet, det gir oss muligheten til å bli kreative, se hva som fungerer med de involverte, få utdannede og informerte tilbakemeldinger fra de som deltar og potensielt oppdage feil rundt funksjonene også."

Totalfps tar også et oppgjør med dem som er ute etter raske klikk ved å hevde at noe i Labs vil bli tatt med i det endelige produktet. "Enkeltpersoner er og vil fortsette å bli fjernet hvis de fortsetter å bryte NDA som de gikk med på ... Selv om lokket av kort internettberømmelse kan være fristende, undergraver det vår innsats for å forbli åpen og kommunikativ. Og helt ærlig, hvis det er din intensjon, så stiller jeg spørsmål ved hvor dette er i tråd med interessene til vårt, DETTE, samfunnet."

Så kanskje du legger til en ekstra klype salt til hvert nye Battlefield-rykte du hører, da det ser ut til at EA fremdeles ikke er helt bestemt på hva som vil og ikke vil gjøre det til det endelige produktet på dette punktet. Forhåpentligvis får vi snart flere offisielle nyheter å grave i.

Et nytt Battlefield-spill er planlagt utgitt i år på Xbox Series X / S, PS5 og PC.