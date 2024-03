Battlefield-studioet mister enda en viktig regissør

HQ

EA har hatt et mareritt av utfordringer og problemer i arbeidet med å få Battlefield på rett kjøl igjen. Nylig ble det bekreftet at Ridgeline Games, et studio som ble opprettet for å utvikle enspillerdelen av de neste Battlefield spillene, ble lagt ned etter at medgrunnleggeren Marcus Lehto (ofte sett på som Halos gudfar) forlot selskapet av personlige årsaker. Nå har DICE i tillegg mistet et viktig medlem av teamet sitt.

Ifølge VGC har Craig Morrison, som tidligere ble ansett som studioets kreative direktør, forlatt den svenske utvikleren for å bli med i det nyopprettede Blue Scarab Entertainment. Morrison begynte hos DICE i midten av 2021 og ble forfremmet til studioets kreative direktør i 2022. Hvem som skal overta disse oppgavene i forbindelse med Morrisons avgang, er foreløpig ikke bekreftet av EA eller DICE.

Det neste Battlefield -spillet ser ut til å ligge en god stund frem i tid, og noen rykter tyder på at det ikke kommer før sent i 2025.