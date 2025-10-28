Battlefields RedSec Battle Royale-modus ankommer i ettermiddag

HQ

Det har vært en hel rekke rykter om en Battlefield Battle Royale-modus som kommer kort tid etter spillets lansering 10. oktober, men i hver anledning EA benyttet til å snakke om spillets fremtid, var det en tydelig mangel på dette prosjektet, til tross for at ryktene ble stadig mer vanlige og støyende. Det var tilsynelatende en veldig god grunn til det.

Battlefield RedSecSom det er kjent, regnes som en gratis å spille-opplevelse som ser ut til å være en frittstående opplevelse til Battlefield 6. I hovedsak, tenk på hvordan Call of Duty: Warzone står separat fra hovedkapitlene, til tross for at det har måter å starte opp og nå BR gjennom den vanlige lanseringen.

Ytterligere og fullstendige detaljer om modusen er fortsatt uklare i skrivende stund, men dette vil endre seg veldig, veldig snart, ettersom RedSec sies å lanseres senere i dag, 28. oktober, sannsynligvis kl. 15:00 GMT / 16:00 CET.

Gleder du deg til Battlefield battle royale, eller er du mer interessert i den vanlige flerspillerkrigen?