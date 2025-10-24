Flere tegn som peker mot at en Battle Royale-modus blir lagt til Battlefield 6 neste uke

HQ

Mange har etterlyst en spennende Battle Royale-modus i Battlefield 6, men som vi vet, har ingenting av den typen blitt sluppet. Likevel har det gått mange rykter om det, og denne uken dukket det opp informasjon som hevdet at det fantes spor av en battle royale-modus i spillkoden.

Nå har en av spillverdenens beste og mest pålitelige journalister, Tom Henderson fra Insider Gaming, kommentert saken, og sier at spillmodusen faktisk er på vei og vil bli utgitt som et skyggedropp 28. oktober. Call of Duty -kontoen ModernWarzone sa også her om dagen at det er tid for Battle Royale på Battlefield 6 på tirsdag i neste uke, så det ser ut til at dette faktisk har så mye tyngde bak seg som man noen gang kan be om fra et ubekreftet rykte.