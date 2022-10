Bayonetta 3 - Forhåndstitt

HQ

En kolossal trussel nærmer seg vår hjelpeløse verden og det er ingen ringere enn spillverdenens heiteste heks som ved hjelp av magiske våpen, mørke krefter, slavebundne demoner og en attitude uten like som står mellom oss og faren. Bayonetta 3 er litt over to uker unna, men før den tid kan vi by på en liten sniktitt på det actionfylte eventyret.

Har du spilt noen av de tidligere spillene i serien, vil du kjenne deg igjen, for akkurat som før dreier mye av premissene til Bayonetta 3 seg om å dele ut så mye juling du kan til alle de stakkars fiendene som står i din vei. Dette gjøres med et solid galleri av spesialangrep og komboer som introduseres i løpet av eventyret. Ved å investere magiske kuler i et klassisk ferdighetstre, kan du også utvikle Bayonetta til en menneskelig slasher av alle slag, der hver oppgradering tilbyr større og villere demonisk kaos enn den forrige. Det gjelder bare å ha godt muskelminne, for når Switch-kontrollens knappeutvalg ikke lenger strekker til, kompenserer Bayonetta 3 med en mengde knappekombinasjoner som blir mer og mer kompliserte jo mer omfattende angrepene er. Å huske hvilket mønster som gjør hva kan ende opp med å bli utfordrende for de som ønsker å mestre Bayonettas kampkunst fullt ut.

Arsenalet av ferdigheter utvides også av muligheten til å bytte mellom forskjellige våpen i løpet av kampens gang. Opptil to sett kan aktiveres samtidig og du bytter mellom dem med et enkelt knappetrykk på kontrolleren. Hvert våpen har sitt eget ferdighetstre, og fra det vi har sett så langt, kan vi glede oss til å dele ut magiske slag med tillegg som en stor demonisk klubbe ved navn G-Pillar, Bayonettas fire signaturpistoler, en på hver arm og ankel, og en fartsfylt brann-jojo. Hvert våpen kommer også med en ny demonisk form som Bayonetta kan ta for å dele ut litt ekstra juling eller for å gjøre det enklere å utforske nivåene. De nye våpnene og formene er også direkte knyttet til Bayonettas gigantiske slavedemoner som kan påkalles i kampens hete og er i en begrenset periode til stor nytte når du står overfor en ekstra tøff gruppe fiender. Det går imidlertid raskt å lade opp magien din igjen og du kan gjenopplive Bayonettas demoniske undersåtter etter bare noen få sekunder, noe som gjør at den begrensede magimåleren sjelden blir en hindring. Det kan imidlertid vøre risikabelt å bruke demonene, for mens du får full kontroll over monsteret, blir Bayonetta selv etterlatt på bakken, forsvarsløs og sårbar, og danser en syndens dans for å holde forbindelsen med demonen intakt. Gomorrah og Madama Butterfly er to kjente navn for Bayonetta-fans, og begge disse er tilbake for å skape mer kaos når du påkaller dem, så lenge det ikke er for trangt. De er begge veldig store...

Dette er en annonse:

Etter hvert fullført sammenstøt blir poengene dine sammenlagt og du blir gradert basert på hvor godt du har prestert i en rekke ulike delmål og i tillegg til de klassiske gull-, sølv- og bronsemedaljene kan du også bli gradert stein hvis innsatsen har vært elendig eller platina hvis Bayonetta har lyktes i å overkjøre opposisjonen som en nitropreppet dampveivals av magisk perfeksjonisme. Hvis du føler deg spesielt fornøyd med resultatet oppfordres du også til å laste det opp på internett for å bli sammenliknet med likesinnede spillere over hele verden.

Selv om du hovedsakelig spiller som Bayonetta, vil du også av og til få møte og kontrollere den gåtefulle heksen Viola som på mystisk vis dukker opp i begynnelsen av spillet og har en nøkkelrolle å spille i løpet av historien. Som Viola har du tilgang til en magisk katana som kommer med sine egne attributter og et eget ferdighetstre. Hun har også makten til å påkalle en mørk mester som kjemper i hennes navn, men i motsetning til Bayonetta som blir utsatt når monsterhandlingen starter, får du fortsette å rade rundt ubevæpnet som Viola mens demonen din tar over sverdet og gyver løs på omgivelsene på egenhånd.

Mellom kampene kan det være verdt å ta en ekstra titt rundt i de forskjellige omgivelsene da det ofte er noen skjulte skatter å oppdage for de som har øynene åpne. Noen ganger handler det om klassiske samleobjekter, men ofte kan du også snuble over gåter som gir en verdifull gevinst i form av økt helse eller magisk evne. I mellom rundene vil du også gjøre lurt i å besøke nattklubben "Gates of Hell" hvor du kan kjøpe forsyninger som magiske påfyll og oppgradering av ulike slag for valuta som samles inn ved å drepe fiender.

Dette er en annonse:

Det er hele åtte år siden sist vi så Bayonetta skinne i sin egen tittel, og siden Bayonetta 2 ble utgitt i 2014 har vi bare sett henne i en gjesteopptreden i Super Smash Bros. Ultimate, men nå er hun tilbake for fullt og vi gleder oss til å se mer av hva spillverdenens heiteste heks har å tilby når hun inntar Nintendo Switch igjen 28. oktober. Du vil selvsagt kunne lese vår anmeldelse av eventyret her på siden et par dager før det.