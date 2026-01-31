Beast of Reincarnation tar et stort skritt bort fra den Souls-lignende sjangeren

HQ

Beast of Reincarnation er absolutt noe vi ikke hadde forventet fra Pokémon-utvikleren Game Freak. Men da vi så på den nylige spillfremvisningen som en del av Xbox Developer Direct, pekte noen på at action-RPG-et var beslektet med Soulslikes.

I et intervju med Famitsu (transkribert av GamesRadar+) hevder spillets regissør Kota Furushima at Beast of Reincarnation er veldig ulikt Souls-lignende spill. Det vil ha vanskelighetsgrader, en lineær struktur og ingen online-elementer.

Selv om ikke alle disse funksjonene fjerner det fra den Souls-lignende strukturen, bidrar vanskelighetsgraden til å skille spillet fra de andre. "Vi har laget det slik at det er fornøyelig selv for dem som ikke er gode på actionspill", sa Furushima. "Du kan velge vanskelighetsgrad, så jeg anbefaler å velge en lavere vanskelighetsgrad hvis du er usikker. Personlig tror jeg at med ferdighetstrærne og støtten som Koo tilbyr, kan folk ha glede av å finne sin egen tilnærming som i hovedsak reduserer vanskelighetsgraden."

Beast of Reincarnation slippes i sommer til Xbox Series X/S, PS5 og PC.