Bedre organisering for San Diego Comic-Con Malaga 2026 med ny administrerende direktør

I fjor ble den første utgaven av San Diego Comic-Con Malaga arrangert (den første utenfor San Diego i historien), et arrangement som tiltrakk seg oppmerksomhet fra mange fans fra det øyeblikket det ble kunngjort, med internasjonalt anerkjente figurer og omfattende dekning fra Gamereactor. Selv om det første arrangementet ikke var perfekt, og mange deltakere ikke var veldig fornøyde med organiseringen, går konventet fremover, og med utnevnelsen av Fernando Piquer som ny administrerende direktør har det blitt gjort veldig klart at intensjonen er å fortsette å forbedre seg for hver utgave (det er foreløpig en kontrakt frem til 2026).

Piquer har mer enn 30 års erfaring innen animasjon, videospill og e-sport. Han var direktør for global strategi i Movistar KOI og grunnlegger og administrerende direktør for Movistar Riders esports-team, blant andre bemerkelsesverdige jobber i underholdningsindustrien.

Ifølge Piquer, "2026-utgaven vil være et sprang fremover. Vi kommer til å styrke organisasjonen, forbedre publikumsopplevelsen og befeste San Diego Comic-Con Málaga som det popkulturelle arrangementet i Spania og en viktig kulturell drivkraft for Málaga by".

Arrangementet i 2025 ble en braksuksess med 95 784 deltakere og internasjonale gjester som Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jim Lee, Norman Reedus, Nobuo Uematsu, Elle Fanning, Jared Leto og Aaron Paul, og genererte en omsetning på 44,3 millioner euro.

Datoen for årets utgave og de første gjestene vil bli bekreftet i løpet av kort tid, men... ser vi deg på San Diego Comic-Con Málaga 2026?