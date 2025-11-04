[Eksklusivt] Sephiroths musikk i Final Fantasy VII ble slik på grunn av Jimi Hendrix

HQ

Det er en ganske talende sannhet om genier i kunsten, og det er at selv om de skaper noe som vi synes er fullstendig revolusjonerende, ikonisk og som nesten kunne omdefinere oppfatningen av deres felt etter å ha vist det til verden, vil det alltid være bygget på skuldrene til andre kunstnere og innflytelser som gikk forut for deres tid. Det svekker selvsagt ikke kunstnerens verdi, men det er alltid interessant å lete etter hva eller hvem som var katalysatoren for at et verk ble skapt.

Det samme gjelder for dataspill (som mange av oss anser som det mest komplette kunstuttrykket som finnes), og av de anerkjente kunstnerne i dette lauget er det få som har hatt en så stor innvirkning på mediet som Nobuo Uematsu og hans verk.

Den japanske komponisten og skaperen av noen av de beste videospillmusikken i historien, som Lost Odyssey eller Final Fantasy -serien, var nylig i Spania i anledning San Diego Comic-Con i Malaga, og Gamereactor fikk æren av å være et av få medier som kunne intervjue mesteren og snakke om hans arbeid og arv. Et meget spesielt intervju som du kan se med undertekster nedenfor.

Det var nettopp om innflytelser vi snakket mest med Uematsu-san, i tillegg til at han antydet hvilket Final Fantasy som er hans favoritt. Og apropos serien som gjorde ham berømt, kunne vi ikke la anledningen gå fra oss til å spørre ham om det som sannsynligvis er det mest kjente temaet i hele hans oeuvre, Sephiroths tema i Final Fantasy VII, "One Winged Angel". Vår kollega David Caballero spurte ham direkte om det var påvirkninger fra Carmina Burana (av Carl Orff) eller til og med Jimi Hendrix, og det hadde vi delvis rett i:

"Ja, det er mer som Carmina Burana, eller Stravinskys "Vårofferet". [Med "One Winged Angel"] Jeg lurte på hva som ville skje hvis Jimi Hendrix skrev et stykke for orkester."

Så du vet, selv mesterne hadde mestere som påvirket vår mest kjente videospillmusikk. Hadde du lagt merke til noe av Jimi Hendrix' stil før da du lyttet til Sephiroths tema i Final Fantasy VII?