Behaviour Interactive sin art director går til Star Wars: Fate of the Old Republic

Arcanaut Studios, utvikleren som drives av Star Wars: Knights of the Old Republic-veteranen Casey Hudson, jobber med et nytt spill som utspiller seg i en galakse langt, langt borte. Mens Hudson fortsetter å bygge teamet sitt for å lage Star Wars: Fate of the Old Republic, har han lagt til en veldig viktig pil i koggeret sitt i en Pascal Blanché.

Blanché var tidligere studio art director hos Behaviour Interactive, og kunngjorde på Bluesky at han hadde "slått seg sammen (ordspill ment)" med Casey Hudson for å jobbe med Star Wars: Fate of the Old Republic. På Blancés Artstation-side ser man at han har en unik og levende stil, som minner om 80-tallets sci-fi-design, men med moderne detaljer.

Bildene Blanché har jobbet med, får deg kanskje ikke umiddelbart til å tenke på Star Wars, men kunstneren er helt klart en fan av universet. Vi får håpe at han kan bidra til å gjøre Star Wars: Fate of the Old Republic så episk som han ønsker at det skal være. Spillet kommer ikke ut med det første, men forhåpentligvis får vi se det før 2030, siden Hudson også vil ha det ut innen den tid.