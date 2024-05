Bekreftet: Dragon Quest XII er fortsatt under utvikling

HQ

Det har gått fire år siden Dragon Quest XII: The Flames of Fate ble annonsert, og siden den gang har vi stort sett ikke sett noe. Og med Square Enix som hevder å ha skrinlagt flere prosjekter og å gi ut færre spill fremover har mange fryktet at det neste Dragon Quest også hadde blitt lagt på is ettersom utviklingen tilsynelatende ikke har gått helt knirkefritt (med produsenten som trakk seg tidligere i år).

I forbindelse med Square Enix sin finansielle rapport denne uken kontaktet Bloombergs teknologijournalist Takashi Mochizuki selskapet for å prøve å få noen ord på Dragon Quest XII - og fikk det. En gledelig en, faktisk, og han skriver at "spillets produksjon er i live".

Og nå vet vi det. Forhåpentligvis får vi se det i en ikke altfor fjern fremtid, men om det faktisk blir tilfelle, vet vi dessverre ikke, og enda mindre når det faktisk vil bli utgitt.