Bekreftet: DreamHack kommer til Storbritannia i mars 2026

HQ

Det har blitt ryktet og spekulert i at DreamHack vil komme til Storbritannia så snart som neste år, for første gang festivalen noensinne har blitt arrangert på britisk jord. Dette ryktet oppsto på grunn av at Call of Duty League angivelig også skulle komme til Storbritannia i 2026, for et arrangement som ble holdt på National Exhibition Centre (NEC) i nærheten av Birmingham, og denne veldig DreamHack utviklingen er nå bekreftet.

I en pressemelding blir vi fortalt at DreamHack Birmingham vil skje mellom 27. og 29. mars, og at det vil være et tredagers arrangement der noen av de største spillene og turneringene er omtalt.

En slik stor begivenhet vil være ESL One Birmingham, med dette bringer den konkurransedyktige Dota 2 -handlingen til Storbritannia mellom 22. og 29. mars, hvor 16 av de beste lagene fra hele verden vil være til stede og kjempe om en del av en premiepott på 1 million dollar.

Ellers, får vi vite: "I løpet av tre dager vil DreamHack Birmingham invitere fans til å utforske esports-turneringer, cosplay, livemusikk, skapere, bordspill og så mye mer, alt i ett pulserende, samfunnsdrevet rom."

Billetter til arrangementet vil bli lagt ut for salg fra 23. september til en pris av £ 39 for tre dager DreamHack billetter, med billetter til ESL One garanterte sitteplasser satt til £ 89 for de tre dagene det skjer.