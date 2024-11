Bekreftet: Spyro Reignited Trilogy blir lagt til Game Pass fra og med i morgen

HQ

Tidligere i dag rapporterte vi at Microsoft og Xbox-teamet så ut til å antyde at noe Spyro-relatert ville komme til Game Pass. På den tiden spekulerte vi i at en kunngjøring sannsynligvis ikke ville vente lenge - og sikkert nok.

Nå melder Xbox Wire at Spyro Reignited Trilogy - som inkluderer alle de tre originalspillene Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage og Spyro: Year of the Dragon - vil bli utgitt for Game Pass (Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate og også via skyen). Og vi trenger ikke å vente veldig lenge heller, da den vil bli lagt til abonnementstjenesten i morgen.

Med andre ord, hvis du er i humør for litt plattformmagi, så er du mer enn dekket denne uken.