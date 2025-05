Bekreftet: Xabi Alonso slutter seg til Real Madrid 1. juni, i tide til VM for klubblag

HQ

Xabi Alonso er nå så godt som bekreftet i Real Madrid neste måned, og det kommer stadig flere detaljer fra kontrakten som starter 1. juni. Det betyr at 43-åringen, som sa farvel til Bayer Leverkusen med et 4-2-tap for Borussia Dortmund forrige søndag, vil sitte på benken for Real Madrid i FIFA Club World Cup.

Det har flere kilder bekreftet, inkludert RTVE, den spanske allmennkringkasteren, noe som gir lite rom for feil. Dermed er den eneste tvilen som fortsatt gjensto rundt avtalen, om Alonso ville bli med i tide til FIFA Club World Cup eller ikke, løst. Og ifølge AS vil Alonso få selskap av tre nye spillere: Trent Alexander-Arnold (høyreback) og ytterligere to forsvarsspillere: en midtstopper og en venstreback.

Alonso fikk en varm avskjed i Leverkusen sist søndag, men om tre uker er han i Madrid for en ekstremt kort "pre-pre-season", da Real Madrid spiller sin første kamp i FIFA Club World Cup 18. juni i Miami. I mellomtiden skal flere av Real Madrid-spillerne, deriblant Mbappé og Tchouaméni, spille semifinaler i Nations League. Det er kort tid for Alonso til å gjøre noen endringer på et lag som sliter, og som ikke har klart å kapitalisere på Mbappés talent i en skuffende sesong uten store trofeer.