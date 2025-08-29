Bella Ramsey forteller The Last of Us-kritikerne at de "ikke trenger å se det"

HQ

HBOs filmatisering av The Last of Us har vært en stor suksess, men ikke alle er like fornøyde med den, og det har kommet klager på alt fra friheter som er tatt med historien til rollebesetningen, der spesielt Bella Ramsey har fått gjennomgå.

Ramsey har hørt klagene, men virker ganske upåvirket og har et godt svar til alle som er misfornøyde. Da hun nylig dukket opp på podcasten The Awardist, sa hun :

"Det er ingenting jeg kan gjøre med det uansett. Showet er ute. Det er ingenting som kan endres eller forandres. Så jeg tenker at det egentlig ikke er noen vits i å lese eller se på noe som helst. Folk har selvfølgelig rett til å ha sine meninger. Men det påvirker ikke serien. Det påvirker ikke hvordan serien fortsetter eller noe som helst. Det er to helt forskjellige ting for meg. Så nei, jeg engasjerer meg egentlig ikke."

Og til alle dem som har vært i harnisk på sosiale medier og andre steder over sesongen, har hun noen gode råd :

"Du trenger ikke å se den. Hvis du hater det så mye, så finnes spillet. Du kan bare spille spillet igjen. Hvis du vil se det, håper jeg du liker det."

Her på Gamereactor har vi vært veldig imponert over The Last of Us -serien, og i vår anmeldelse ga vi den høy karakter og roste Ramseys prestasjoner. Hva synes du om The Last of Us så langt?