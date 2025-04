Bella Ramsey håper The Last of Us: Sesong 2s slutt "følelsesmessig traumatiserer" fansen

HQ

The Last of Us The Last Us: Season 2 er tilbake på TV-skjermer over hele verden. Den andre sesongen av live-action-filmatiseringen basert på Naughty Dogs action- og eventyrspill har begynt å gå på lufta, og allerede nå ser hovedrolleinnehaveren frem mot avslutningen, som hun håper vil ha en stor innvirkning på fansen.

I en samtale med Collider har Bella Ramsey (kjent for å spille Ellie i showet) sagt at hun håper den siste episoden av sesong 2 vil fremkalle noen alvorlige følelsesmessige reaksjoner fra seerne, så mye at du kanskje til og med vil hate skaperne.

"Jeg tror at folk forhåpentligvis vil føle seg veldig fornøyde etter reisen. Jeg håper folk blir litt følelsesmessig traumatisert, for det er meningen at du skal føle det mye. Du blir kanskje sint på serieskaperne og alle de involverte på grunn av hvor mye den vil få deg til å føle ting."

The Last of Us har alltid vært kjent for å stikke kjepper i hjulene og overraske fansen med emosjonelt komplekse og moralsk grå utviklinger. Det er tydelig at dette vil bli tilbudt i en viss grad også i seriens andre sesong.

