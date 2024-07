Ben og Alex snakker om sine favorittfilmer fra 2024 så langt i det siste The Gamereactor Show

HQ

Nå som vi er inne i andre halvdel av 2024, har vi sett tilbake på de første seks månedene av året for å diskutere hvilke spill og filmer vi har blitt mest imponert over så langt. Du kan lese egne artikler om begge temaene (spill og film), men vi har også diskutert disse temaene i de siste par episodene av The Gamereactor Show.

I den 29. episoden diskuterte Alex og jeg våre favorittfilmer fra 2024 så langt. Selv om det var en del likheter, kom vi til slutt frem til to unike topp tre-filmer, så for å se hvilke tre filmer som skilte seg mest ut for meg og Alex, må du huske å få med deg den siste episoden av podkasten.

Du finner episoden på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible og Spreaker, og selvfølgelig nedenfor.