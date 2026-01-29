Benficas keeper scorer i siste sekund mot Real Madrid og redder dem fra eliminering

HQ

Kampen mellom Benfica og Real Madrid som en del av den siste kampdagen i ligafasen i Champions League endte i et av sesongens mest bemerkelsesverdige øyeblikk, da Benfica sikret seg kvalifisering til sluttspillet i turneringen.

Benfica var sikre på å vinne 3-2 over Real Madrid: nederlaget (og Sportings tredje mål mot Bilbao) ville straffe Real Madrid ut av topp 8 og tvinge dem til å gå til sluttspill, men det gjorde ingenting for Benfica, som lå på 25. plass på tabellen og var eliminert.

Benfica trengte ett mål... og i det syvende minuttet av den fem minutter lange overtiden ba manager Jose Mourinho Benficas keeper Anatoliy Trubin om å forlate sin post og prøve å score i det aller siste spillet... og han scoret.

Med det målet klarte Benfica å ha bedre målforskjell enn Marseille, og begge byttet plass i siste minutt, lenge etter at Marseille hadde avsluttet sin kamp, et 3-0-tap mot Club Brugge. Og nå er det morsomme at på grunn av hvordan trekningen av Champions League fungerer, er det femti prosent sjanse for at Real Madrid og Benfica møtes igjen i sluttspillet...