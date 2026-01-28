Champions League-trekning: Når er den og potensielle rivaler; Real Madrid mot Benfica igjen?

HQ

Etter at ligafasen i Champions League er over, er det tid for den andre delen av turneringen i sesongen 2025/26, utslagsrundene, som alltid spilles over to kamper, med unntak av finalen. Men siden forrige sesong, i stedet for å gå rett til åttendedelsfinalene, vil det bli spilt et ekstra utslagsspill med lag rangert fra 9-24.

De åtte beste lagene har kvalifisert seg til åttendedelsfinalene (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting og Manchester City), og lagene under vil spille denne ekstra runden, der rivalene avgjøres ved trekning fredag 30. januar kl. 12:00 CET (kl. 12:00), 11:00 GMT.

Trekningen (som også avgjør hvem som blir rivalene i samme fase i Europa League, etter at kampene er spilt på torsdag) vil bli sendt på UEFA.com og deres offisielle videokanaler.

Hvordan fungerer trekningen av Champions League?

Det vil imidlertid ikke være helt tilfeldig, ettersom rekkefølgen på tabellen er viktig. Lag som er rangert som nummer 9 eller 10 vil bare møte lag som enten er nummer 23 eller 24; lag som er rangert som nummer 11 eller 12 vil bare møte lag som enten er nummer 21 eller 22, og så videre...

Lagene på 9.-16. plass spiller returoppgjøret på hjemmebane, men vinneren vil miste dette privilegiet i de påfølgende rundene...

Med dette i bakhodet er dette de potensielle sammenkoblingene som kan skje etter Champions League-trekningen 30. januar:



Real Madrid eller Inter mot Bodo/Glimt eller Benfica



PSG eller Newcastle mot Qarabag FK eller Monaco



Juventus eller Atlético de Madrid mot Club Brugge eller Galatasaray



Atalanta eller Bayer Leverkusen mot Dortmund eller Olympiacos



Så ja, en potensiell gjentakelse av Real Madrid mot Benfica som straffet Madrid til niendeplass og reddet Benfica, kan skje. Det er femti prosent sjanse for at...

Etter det er dette datoene du trenger å vite for resten av konkurransen :



Sluttspillet i utslagsfasen: 17./18. og 24./25. februar 2026



Trekning av åttendedelsfinalene: 27. februar



Åttendedelsfinaler: 10./11. og 17./18. mars 2026



Kvartfinaler 7/8 og 14/15 april 2026



Semifinaler: 28.-29. april og 5.-6. mai 2026



Finale: 30. mai 2026 30. mai 2026 (Budapest)



