Bethesda bruker bare lasteskjermer som et "nødvendig onde"

Den moderne spilleren er kanskje litt bortskjemt av og til. De har blitt så vant til sømløs innlasting, briljant grafikk og flott gameplay at det eneste de har igjen å klage på er gul maling, "stygge" kvinner og lasteskjermer.

Men lasteskjermer irriterer noen spillere, spesielt i spill som Bethesda RPGer, når de kan være ganske hyppige. I en samtale med VideoGamer avslørte Bruce Nesmith - en tidligere Bethesda-sjefdesigner som forlot studioet da Starfield ble laget - hvorfor studioet fortsatt har lasteskjermer.

"Alle som klager på dem, antar at det gjøres fordi vi er late eller ikke ønsker å følge den moderne tankegangen på ting," sa han. "Realiteten er at Bethesda-spillene er så detaljerte og så grafikkintensive ... du kan bare ikke ha begge deler til stede samtidig."

"Jeg kan ikke laste inn interiøret på alle disse stedene samtidig med eksteriøret. Det er bare ikke et alternativ," fortsatte han. "Det er faktisk bedre å stoppe spillet en kort stund, gjøre en innlastingsskjerm og så fortsette ... Det er bare et av de nødvendige onderne, det er ikke det at noen i Bethesda noen gang ønsket å gjøre det. Vi hadde bare ikke noe valg, egentlig."

Selv med lasteskjermer fortsetter Bethesdas spill å være populære, noe det nylig utgitte Oblivion Remastered, som trakk millioner av spillere i dagene etter lanseringen, er et eksempel på.