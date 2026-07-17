Bethesda: « The Elder Scrolls VI «er vårt viktigste utviklingsfokus i dag

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Bethesda Game Studios er i ferd med å dele en mengde nyheter og informasjon om sine kommende prosjekter, og selv om vi allerede har sett nærmere på informasjonen knyttet til Fallout 5 og Fallout-serien generelt, er det også oppdateringer verdt å merke seg når det gjelder The Elder Scrolls.

For det første forklarer Bethesda «The Elder Scrolls VI er vårt primære utviklingsfokus i dag, og størstedelen av teamet vårt jobber for tiden med det neste kapittelet i serien.»

Spillet utvikles på Creation Engine 3-plattformen, som har vært under utvikling helt siden Starfield ble lansert, og som også brukes til å utvikle Fallout 5 samtidig. Det viktigste som er verdt å merke seg, er at Fallout 5 befinner seg i «forproduksjon», selv om motoren «gjør det mulig for teamene våre å støtte flere prosjekter samtidig med nye verktøy, rendering og systemer som definerer spillene våre.»

Når det gjelder The Elder Scrolls igjen, legger Bethesda til «vi vet at det har vært en veldig lang ventetid på oppfølgeren», før de også presiserer «det neste kapittelet er på vei. Vi er der vi hadde planlagt å være, elsker hvordan det ser ut, og spiller det hver dag.» Dette er utvilsomt gode nyheter og tyder på at The Elder Scrolls VI faktisk ikke ligger altfor langt frem i tid.

Når det gjelder The Elder Scrolls-serien for øvrig, tyder rapporter på at ZeniMax Online Studios har blitt hardt rammet av de nylige nedbemanningene hos Xbox, men Bethesda bemerker at utvikleren av The Elder Scrolls Online blir brakt «nærmere sammen» og at de vil «samarbeide tett» om den bredere ESO-serien, samtidig som de «fortsetter å levere utrolige nye opplevelser for The Elder Scrolls Online.» Vi er lovet «mer planlagt for fremtiden» nå som sesong 1: Return of the Thieves Guild er lansert, og at det jobbes med å samordne «mer direkte på tvers av serien, slik at vi kan skape enda bedre opplevelser for spillerne.»